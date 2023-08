L'elicottero su Marte ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza

Dopo più di 800 giorni di missione (ben oltre le aspettative), l'elicottero Ingenuity della NASA continua la sua esplorazione del cratere Jezero su Marte. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto durante il suo 53esimo volo, quando è stato necessario effettuare un atterraggio non programmato.

Non sembra un ottimo periodo per Ingenuity; dopo aver perso i contatti per ben 63 giorni con la NASA (per fortuna poi ristabiliti), uno degli ultimi voli dell'elicottero è stato interrotto prematuramente a causa dell'attivazione dei suoi sistemi di allarme. Ciò ha portato all'implementazione del protocollo "LAND_NOW", facendolo atterrare bruscamente dopo 74 secondi di volo piuttosto che dopo i 136 secondi inizialmente programmati.

La buona notizia però è che il programma di emergenza ha funzionato come doveva, e l'elicottero non sembra aver subito danni di alcun genere.

"Fin dal primo volo abbiamo incluso un programma chiamato 'LAND_NOW', che era stato progettato per riportare il veicolo sulla superficie il più velocemente possibile se qualsiasi scenario fuori dai valori nominali si fosse presentato," ha dichiarato Teddy Tzanetos, team leader emerito di Ingenuity. "Durante il volo 53 abbiamo incontrato uno di questi scenari e l'elicottero ha funzionato alla perfezione, eseguendo un immediato atterraggio."

Nel mentre gli scienziati a Terra cercano di capire cosa abbia fatto scattare i sistemi di allarme, qualche giorno fa è stato effettuato un nuovo volo (il 54esimo), per scoprire se il problema si sarebbe ripresentato. I ricercatori stanno ora analizzando i dati bel breve volo di 25 secondi, dove per il momento tutto sembra regolare.