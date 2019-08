L'elicottero che viaggerà su Marte è stato collegato al Mars 2020

Gli ingegneri hanno effettuato il collegamento del Mars Helicopter Scout, il primo velivolo che volerà su un altro pianeta, al rover Mars 2020, presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California.

L'elicottero a doppio rotore è collegato, insieme al Mars Helicopter Delivery System, a una piastra sulla pancia del rover, che include una copertura per proteggere l'elicottero dai detriti durante l'ingresso, la discesa e l'atterraggio sul Pianeta Rosso.

L'elicottero rimarrà incapsulato dopo l'atterraggio, dispiegandosi in superficie una volta trovata un'area adatta per condurre i voli di prova sul cratere Jezero, la destinazione del rover. Se il velivolo dovesse rivelarsi utile, le future missioni su Marte potrebbero vedere il dispiegamento di diversi elicotteri di seconda generazione. "Poiché il nostro elicottero è progettato come test di volo di una tecnologia sperimentale, non trasporta strumenti scientifici", ha dichiarato MiMi Aung del JPL, project manager del Mars Helicopter.

Su Marte, uno strumento del genere potrebbe rivelarsi particolarmente utile, esplorando luoghi altrimenti irraggiungibili come montagne, grotte e crateri profondi. "I fratelli Wright hanno pilotato il primo aereo a Kitty Hawk, nella Carolina del Nord, ma lo hanno costruito a Dayton", ha dichiarato l'amministratore della NASA Jim Bridenstine.

"Il Mars Helicopter, destinato ad essere il primo aereo a volare su un altro mondo, è stato costruito a Pasadena, in California", aggiunge Bridenstine. "L'ennesimo esempio di come la generazione Artemis della NASA stia espandendo alla portata dell'umanità il nostro sistema solare."

Il rover Mars 2020, insieme al Mars Helicopter, sarà lanciato nel luglio 2020 e atterrerà nel cratere Jezero il 18 febbraio 2021.