L'elicottero che volerà su Marte trasporta un pezzo dell'aereo dei fratelli Wright

Il primo elicottero che volerà su un altro mondo ha con sé un pezzo del primo velivolo che fece la storia dell'aviazione sulla Terra. Stiamo parlando del Mars Helicopter Ingenuity della NASA, che ha un piccolo pezzo di tessuto da un'ala del Flyer 1, l'aereo che nel 1903 effettuò i primi volti sulla Terra.

Il team di Ingenuity mira a condurre cinque brevi voli durante una finestra di un mese. L'elicottero si aprirà quando Perseverance dispiegherà il velivolo dalla sua "pancia". Questo dispiegamento sarà un processo lungo e impegnativo che richiederà circa sei giorni per essere completato, secondo quanto riferiscono i membri del team della missione.

Se l'operazione dovese avere successo, si sarà il via a un nuovo tipo di esplorazione planetaria: attraverso il volo. Gli elicotteri, infatti, potrebbero esplorare il terreno per i rover e raccogliere dati da soli, specialmente in luoghi difficili da raggiungere. "Il futuro del volo a motore nell'esplorazione spaziale è solido e forte", ha dichiarato Bobby Braun, direttore per la scienza planetaria al JPL.

Il pezzo di ala del Flyer 1, che ha le dimensioni di un francobollo, è attaccato a un piccolo cavo sotto il pannello solare di Ingenuity. Non si tratta del primo pezzo dell'ala del veicolo dei fratelli Wright che "esce" dalla Terra. "Un pezzo diverso del materiale, insieme a una piccola scheggia di legno, del Flyer 1 venne trasportato sulla Luna e ritorno a bordo dell'Apollo 11", hanno scritto in una dichiarazione i funzionari della NASA.