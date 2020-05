Ecco il nome dell'elicottero che volerà sul Pianeta Rosso: Ingenuity

Tra pochi mesi un elicottero arriverà sul Pianeta Rosso. Si avete letto bene: Il Mars Helicopter della NASA sarà attaccato al ventre del rover Mars 2020, Perseverance, attualmente in programma per il lancio a luglio o agosto di quest'anno. L'elicottero di 1.8 chilogrammi sarà il primo velivolo a volare su un altro pianeta.

Il nome dell'elicottero è Ingenuity, ed è stato scelto dalla studentessa Vaneeza Rupani, dell'Alabama. "L'ingegnosità e la genialità delle persone che lavorano duramente per superare le sfide del viaggio interplanetario sono ciò che consente a tutti noi di sperimentare le meraviglie dell'esplorazione dello spazio", scrive Rupani. "L'ingegno è ciò che consente alle persone di realizzare cose straordinarie e ci consente di espandere i nostri orizzonti ai confini dell'universo."

Poiché l'elicottero è una missione secondaria, non sarà pilotato immediatamente. Dopo l'atterraggio nel cratere nel febbraio 2021, il velivolo spaziale rimarrà incapsulato in una copertura protettiva del rover Perseverance; l'elicottero, infatti, verrà schierato solo a tempo debito.

Se la missione dovesse avere successo, consentirà alle future missioni su Marte di utilizzare meglio gli elicotteri di seconda generazione per aggiungere una dimensione aerea alle loro esplorazioni. "All'inizio di questo progetto, era stata messa in dubbio la fattibilità del volo su Marte", ha affermato MiMi Aung, project manager del Mars Helicopter del JPL. "Ma oggi abbiamo un elicottero sul sito di lancio, installato sul rover e in attesa di salire a bordo del razzo che ci porterà sul Pianeta Rosso. Come ha detto Vaneeza nel suo saggio, l'ingegnosità e il duro lavoro ci hanno portato a vedere oltre ciò che era logico a ciò che era possibile. Ora Ingenuity avrà la possibilità di volare su Marte."