Elisha Perkins: medico ciarlatano o scopritore dell'effetto placebo?

Nel 1796, Elisha Perkins, un medico del Connecticut, iniziò a vendere un dispositivo insolito. Si trattava di due aste metalliche allungate che, a suo dire, producevano effetti miracolosi di guarigione.

Prima della sua "scoperta", Perkins era una giovane promessa della medicina. Durante un'operazione chirurgica, egli notò che un muscolo si contraeva ogni volta che lo toccava con la punta di uno strumento metallico. Dopo alcuni esperimenti, Perkins si convinse che i metalli dovevano avere una qualche influenza positiva sul corpo umano e brevettò le sue famose bacchette. Erano vendute in coppia per 25 dollari e potevano essere acquistate e usate da chiunque.

Inizialmente, l’invenzione fu accolta con ostilità negli ambienti accademici. Tuttavia, per molte persone e medici in America e in Europa le bacchette di Perkins funzionavano davvero. Persino George Washington (che tra parentesi non aveva davvero i denti di legno) ne acquistò un paio per la sua famiglia. Nonostante l'entusiasmo del pubblico, però, lo scetticismo rimase. Nel 1797, la Società Medica del Connecticut espulse Perkins dal proprio albo con l'accusa di essere un ciarlatano. Nel frattempo, accademici e inventori da tutto il mondo cercavano di capire cosa facesse funzionare le bacchette.

Nel 1800, un medico inglese scoprì che si potevano ottenere gli stessi benefici con delle aste in legno, dipinte in modo che sembrassero di metallo. Egli concluse che "l'intero effetto dipende indubbiamente dall'impressione che si può fare sull'immaginazione del paziente". Dopo l’esperimento, Perkins venne oggetto di critica da parte di giornali e vignette e presto le sue bacchette diventarono fuori moda.

Si può essere tentati di considerare Perkins come un semplice imbroglione. Tuttavia, bisogna considerare che egli era in buona fede e che le sue idee vennero accolte con entusiasmo da molti dei suoi colleghi medici. Inoltre, gli esperimenti successivi sulle bacchette, che ai tempi erano solo finalizzati a sfatarne il mito, furono fondamentali per scoprire ciò che oggi chiamiamo "effetto placebo".