Elisir di lunga vita: potrebbe trovarsi sulla tua tavola

Tutti i giorni molti di noi accompagnano il proprio pasto con una spezia da alcuni odiata ma da molti amata, la quale, secondo uno studio del Cleveland Clinic's Heart Vascular and Thoracic Institute,ridurrebbe il rischio di morire a causa di malattie cardiovascolari o di cancro, allungando la nostra vita. Scopriamo di quale spezia si tratta!

Studi precedenti hanno scoperto che il composto di calcio dei peperoncini, una volta ingerito, può avere effetti antinfiammatori, antiossidanti, antitumorali e regolatori del glucosio del sangue negli esseri umani. Una scoperta interessante che gli scienziati hanno voluto approfondire con un esperimento condotto su oltre 570.000 pazienti, con volontari statunitensi, cinesi, iraniani e persino italiani!

Sono stati monitorati i dati sanitari e dietetici dei pazienti e ciò che hanno scoperto è stato che esiste una percentuale del 26% in meno di rischio di morire per malattie cardiovascolari, il 23% in meno di morire a causa del cancro e il 25% in meno della mortalità per ogni tipo di causa, ovviamente in relazione a chi non consumava completamente il peperoncino e chi lo faceva solo sporadicamente.

"Siamo stati sorpresi di scoprire che i dati pubblicati in precedenza associavano ad un consumo regolare di peperoncino ad una riduzione complessiva del rischio di morire per tutte le cause. Chiaramente, però - ha spiegato l'autore e cardiologo Dottor Bo Xu della Cleveland Clinic - i fattori dietetici svolgono un ruolo importante nella salute generale." E in effetti, insieme alla dieta, secondo gli esperti anche l'attività fisica prolunga la vita!

In realtà non vi sono ancora spiegazioni concrete sul perché il peperoncino abbia tutti questi incredibili benefici sulla vita delle persone, dunque è impossibile dire con certezza che il peperoncino prolunghi la vita delle persone o riduca i decessi per fattori cardiovascolari o per cancro, tuttavia gli studi continueranno e per adesso sembrano portare buone notizie.