L'elisir segreto per allungare la vita è stato trovato: saremo tutti Highlander?

Gli scienziati sono da anni alla ricerca di un metodo per allungare la vita dell'uomo. Cambiare la dieta può aiutare, ma se esistesse una via per "hackerare" il corpo umano? Un recente studio ha portato alla luce le potenzialità di particolari componenti del sangue, capaci di rallentare il processo di invecchiamento.

L'invecchiamento è un processo biologico che tutti affrontiamo, e la scienza continua a cercare modi per mitigarne gli effetti. In uno studio innovativo condotto da un team di ricerca dell'Università di Nanchino in Cina, è stata esplorata l'efficacia delle vescicole extracellulari, specifici componenti del plasma sanguigno, come potenziale soluzione per rallentare i segni del decadimento dovuto all'età.

Queste vescicole sono minuscole particelle, meno di 200 nanometri di diametro, che possono essere isolate dal sangue. I ricercatori le hanno raccolte da topi giovani e iniettate in topi anziani per verificare la loro efficacia nel prolungare la vita e invertire gli effetti degenerativi dell'età. Gli esperimenti hanno mostrato risultati significativi: i topi anziani trattati con le vescicole hanno vissuto in media il 13% più a lungo rispetto al normale.

Il processo di invecchiamento nei topi trattati è stato notevolmente rallentato. Gli animali hanno mantenuto una condizione fisica più giovane, con minori segni di deterioramento fisico e funzionale. In particolare, il trattamento ha mostrato benefici nei diversi tessuti, incluso il cervello, i muscoli, ed il cuore.

Una delle caratteristiche più vantaggiose delle vescicole extracellulari è la loro compatibilità biologica, il che significa che non provocano reazioni avverse significative nel corpo. Questo le rende particolarmente promettenti per applicazioni future nell'uomo. Tuttavia, fino a che questa sperimentazione arriverà, dovremo accontentarci della dieta mediterranea per vivere più a lungo.

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su