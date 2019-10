Elizabeth Warren sfida Facebook con una fake news: 'Zuckerberg sostiene Trump'

Continua la battaglia della possibile candidata dem alla Casa Bianca Elizabeth Warren contro i social network e le società della Silicon Valley. La politica è nota per le proprie posizioni che mirano a sviscerare i colossi tech per dividerli in più aziende singole, ma nell'ultimo spot si è soffermata principalmente su Facebook ed il suo CEO.

Secondo la Warren, infatti, "Facebook è una macchina che produce disinformazione a fine di lucro", ecco perchè invita i suoi sostenitori a firmare per "obbligarla ad assumersi le sue responsabilità". Ma non è tutto, perchè la senatrice prende di mira anche l'amministratore delegato del colosso dei social network Mark Zuckerberg, accusato di essere un sostenitore di Donald Trump.

L'accusa è stata mossa attraverso un'inserzione pubblicitaria pagata e pubblicata proprio sul social network, in cui viene affermato che Mr.Facebook avrebbe dato il proprio endorsement a Trump per la rielezione come presidente degli Stati Uniti.

Poco dopo i comitato elettorale della Warren ha specificato che si trattava di una notizia falsa, pubblicata volutamente sul social network per permettere ai moderatori di sperimentare con le loro mani le conseguenze nocive delle "pratiche illegali ed anti competitive grazie alla quale Trump ha la libertà di mentire sulle più grande piattaforme social".

Nell'immediato recente, i gestori della campagna elettorale la senatrice del Massachusetts ha usato un audio di Zuckerberg in una pubblicità di Instagram, in cui il CEO minacciava di fare causa al Governo in caso di sua elezione.