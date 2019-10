Elizabeth Warren sta usando l'audio di Zuckerberg per le pubblicità di Instagram

Negli Stati Uniti da qualche giorno si sta parlando della registrazione di Zuckerberg, che si è detto pronto a fare causa al Governo Americano in caso di vittoria alle presidenziali di Elizabeth Warren. La politica ha colto la palla al balzo ed ha iniziato ad usare la traccia audio per alcune pubblicità di Instagram.

Come vi mostriamo nel post presente in calce, sponsorizzato dal comitato elettorale della Warren, la pubblicità parte proprio con le dichiarazioni di Zuckerberg, e continua con alcuni commenti di analisti politici ed economisti, che in vari talk show in onda sui canali a Stelle e Strisce hanno espresso la loro preoccupazione per ciò che potrebbe fare la Democratica alle società della Silicon Valley.

Non è un segreto che il programma preveda una serie di misure nei confronti di colossi come Google ed Amazon, che Warren vorrebbe smantellare per evitare possibili monopoli. Di recente aveva anche proposto un inasprimento delle leggi penali per le società tech che non difendono la privacy dei propri utenti.

In un commento, la Warren suggerisce anche che in caso di elezione i miliardari come Zuckerberg avrebbero un grosso problema, ecco perchè si starebbero schierando contro.

Il post ha ottenuto rapidamente 42.000 like, e se le ultime elezioni ci hanno insegnato qualcosa, i social media sono sempre più un indice di gradimento e fonte di sondaggi.

Chiaramente Warren è ancora lontana dall'elezione, ma anche dalla candidatura. I sondaggi danno Joe Biden per favorito, ma la popolarità della giurista è in aumento.