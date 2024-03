'Grazie Elon per i Bitcoin!': la truffa prende di mira anche l'Instagram della Meloni

Nella serata di ieri, per qualche minuto sull’account Instagram della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è comparso un messaggio in cui la Premier ringraziava Elon Musk per i Bitcoin in regalo.

A condire il post, uno screenshot - ovviamente fake - di un presunto tweet pubblicato lo scorso 28 Febbraio 2024 alle 23:14 italiane da Musk sul proprio account ufficiale X, dove dava il via ad un giveaway che permette di ottenere da 5000 Bitcoin in su. Il tutto condito da un link che, ovviamente, se cliccato fa cadere gli utenti nel tranello che chiede di inserire le proprie credenziali bancarie e fa svuotare il conto corrente. Per rendere il tutto più verosimile, sono anche state publicate delle storie in cui l’account della Meloni mostrava lo screenshot di un presunto wallet

Nel corso degli scorsi mesi, infatti, messaggi analoghi erano spuntati anche sui profili social di altri VIP, che come successo con Giorgia Meloni erano stati presi di mira dagli hacker. Appare però evidente che in questo caso gli hacker vogliano puntare sul nuovo record storico di Bitcoin per attrarre quanti più utenti possibili nella trappola.

L’attacco ai danni dell’account storico della Meloni, e quindi non quello istituzionale di Palazzo Chigi, è durato però pochi minuti ed i gestori hanno immediatamente provveduto a rimuovere il post. Repubblica sottolinea anche il tempismo dell’hacking, che è avvenuto mentre la Premier era in volo verso Roma dopo la sua missione in Egitto. Dalla Polizia Postale però fanno sapere che sono in corso tutti gli accertamenti del caso per fare lumi sull’avvenuto.

Su OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear è uno dei più venduti di oggi.