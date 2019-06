Elon Musk: nel 2050 ci sarà una crisi demografica di proporzioni immani

Elon Musk torna a parlare del collasso della civiltà umana, e lo fa da una parte mettendo una data ben precisa —il 2050—, dall'altra andando contro le previsioni di alcuni scienziati e delle stesse Nazioni Unite: "il problema", dice Musk, "non sarà la sovrappopolazione ma esattamente l'opposto. Invecchieremo e faremo sempre meno figli".

Musk ha espresso le sue preoccupazioni in risposta ad un tweet di World of Engineering, che evidenzia come le principali proiezioni demografiche prevedano che nel 2050 avremmo una popolazione mondiale composta da 9.346.399.468 individui. Eravamo 2,556,000,053 nel 1950, ricorda il tweet della World of Engineering, e siamo in 7,712,343,478 oggi.

Ma a Elon Musk questo dato non convince, anzi. Per il N.1 di Tesla e Space X è più probabile che accada esattamente l'opposto: le nascite diminuiranno drasticamente, con una conseguente inversione della piramide demografica: la base in alto, con una grossa popolazione di persone sopra i 60 anni, e la punta in basso, con sempre meno bambini e adolescenti.

Se fosse vero, significa che la società e l'economia imploderebbero. "Real issue will an aging & declining world population by 2050, *not* overpopulation. Randers estimate far more accurate than UN imo", si legge nel tweet di Musk, che rimanda anche alla pagina Wikipedia "projections of population growth".



A proposito, ma Elon Musk non doveva cancellarsi da Twitter?

Ad ogni modo, in generale, si considera una società in salute quando esiste un forte ricambio generazionale, con una popolazione attiva, in grado di lavorare e essere autosufficiente, più ampia di quella anziana — incline alla malattia, e impossibilitata a lavorare. Oggi si esprime molta preoccupazione per Paesi considerati vecchi, dove la piramide demografica inizia già oggi ad assumere contorni inquietanti. L'Italia è uno di questi.