Elon Musk accoglie la Space Force con una citazione a Star Trek

La scorsa notte, Donald Trump ha annunciato la fondazione della Space Force, il nuovo corpo militare dell'Esercito Americano che si occuperà di spazio, e non sono ovviamente mancate le reazioni. Tra i primi a dare il benvenuto c'è stato il fondatore ed amministratore delegato di SpaceX e Tesla, Elon Musk.

L'imprenditore nordafricano come sempre si è affidato a Twitter con un breve messaggio in cui ha citato l'account ufficiale della Space Force, accompagnato dalla citazione "Starfleet begins", un chiaro riferimento a Star Trek.

Musk si è sempre mostrato favorevole alla creazione di una Space Force. Nel 2018, nel corso di un'intervista rilasciata a Kara Swisher di Recode ha affermato che "la Space Force sarebbe una cosa sensata", ed anche successivamente ha espresso entusiasmo per la decisione di Donald Trump. "Penso sia una cosa bella. E' tipo come quando si formò l'Aeronautica" ha rivelato successivamente.

La Space Force, che è inclusa nel National Defense Authorization Act (NDAA) da 783 miliardi di Dollari, è il primo servizio militare lanciato dagli Stati Uniti negli ultimi 70 anni. Trump ed il Segretario Generale alla Difesa hanno rivelato in fase di annuncio che lo spazio è diventato vitale non solo per l'economia nazionale, ma anche per la sicurezza dei cittadini.