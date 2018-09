Elon Musk accusa nuovamente il sub inglese di pedofilia

Sembra essere diventata infinita la storia tra Elon Musk ed il sub britannico che ha salvato i ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta qualche mese fa. L'amministratore delegato infatti era finito al centro di un polverone mediatico dopo averlo accusato di pedofilia, accuse poi mosse nuovamente qualche settimana fa.

In una mail inviata al popolare quotidiano Buzzfeed la scorsa settimana, ha rincarato la dose etichettando Vernon Unsworth uno "stupratore di bambini" che si è trasferito in Tailandia per sposare una bambina.

"Vi suggerisco di chiamare le persone che conoscete in Thailandia, per scoprire cosa sta succedendo, così la smettete di difendere gli stupratori di bambini, quel fottuto stronzo. E' un vecchio ragazzo bianco inglese che ha viaggiato o vissuto in Thailandia per 30 o 40 anni, principalmente a Pattaya Beach, prima di trasferirsi a Chiang Rai per sposare una bambina che all'epoca aveva circa dodici anni" si legge nella mail inviata.

Musk ovviamente non ha presentato alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni, e l'avvocato di Unsworth L. Lin Wood ha negato tutte le accuse in una dichiarazione rilasciata a Buzzfeed.

"Elon Musk può inviare tutti i tweet su Mr. Unsworth, ma restano comunque delle bugie. Dopo aver cancellato il tweet iniziale ed essersi scusato con Unsworth, Elon Musk ha continuato a ripubblicare le sue accuse false ed insopportabili, dimostrando che la sua imprudenza è intenzionale e destinata a danneggiare il signor Unsworth" ha affermato l'avvocato, che però non ha fatto sapere se il suo cliente abbia intenzione o meno di procedere per vie legali.

Buzzfeed nel frattempo ha anche intervistato Woranan Ratrawiphukkun, la fidanzata quarantenne di Unsworth, che ha dichiarato di aver iniziato la frequentazione con il sub sette anni fa, ma si è rifiutata di rispondere a qualsivoglia tipo di domanda sulla loro relazione.