Elon Musk accusato di aver manipolato il prezzo di Dogecoin in una causa da 258 miliardi

Le dichiarazioni di Elon Musk su Dogecoin potrebbero costare care all’amministratore delegato di SpaceX e Tesla. Il CEO di Twitter infatti è accusato di insider trading e manipolazione del prezzo in una class action.

Secondo Reuters, gli investitori sostengono che Musk avrebbe usato la sua influenza su Twitter ed in TV per fare insider trading in modo che il prezzo della criptovaluta del cane salisse.

Nelle scorse settimane Elon Musk ha sostituito l’icona di Twitter con quella di Dogecoin, e la documentazione presentata mercoledì sera presso il tribunale federale di Manhattan afferma che il CEO sudafricano ha venduto Dogecoin per un valore di circa 124 milioni di Dollari dopo tale sostituzione, portando ad un incremento del valore del 30%. Sempre nel documento, si legge che Musk avrebbe messo in campo una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading per frodare gli investitori.

La denuncia afferma che Musk avrebbe intenzionalmente aumentato il prezzo di Dogecoin di oltre il 36000% in diversi anni, per poi lasciarlo crollare.

Complessivamente, Musk è stato citato in giudizio per 258 miliardi di Dollari di danni. Gli avvocati dell’imprenditore affermano che la causa è “una fantasiosa opera di finzione”.

Nella giornata di ieri, Elon Musk è tornato ad essere l’uomo più ricco del mondo, dopo aver superato Bernard Arnault.