Elon Musk e l'acquisizione di Twitter: entrambe le parti sotto indagine federale?

Mentre il 28 ottobre 2022, che potrebbe rappresentare il "momento clou" nelle "burrascose" trattative per l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, si avvicina, emergono indicazioni in merito a presunte indagini federali relative a entrambe le parti coinvolte.

Secondo quanto riportato da ArsTechnica, 9to5Mac e Bloomberg, nonostante la causa sia al momento sospesa in attesa che Twitter ed Elon Musk riescano eventualmente a trovare un accordo, la questione non sembra ancora essere conclusa. Infatti, emerge ora che sia la FTC (Federal Trade Commission) che la SEC (Securities and Exchange Commission) avrebbero messo gli occhi sull'acquisizione.

La questione è emersa per via di alcune richieste dei legali di Twitter che riguardano la volontà dell'azienda di ottenere tutte le eventuali informazioni fornite da Musk alle autorità federali in merito all'acquisizione. Insomma, sembra proprio che il CEO di SpaceX sia "sotto osservazione", dato che si fa riferimento a presunte indagini di FTC e SEC.

Tuttavia, anche per Twitter si inizia a parlare di indagini federali. Infatti, Alex Spiro, che fa parte del team legale di Musk, ha affermato ai microfoni di Bloomberg che "in realtà sono i dirigenti di Twitter a essere sotto indagine federale". Tuttavia, da Twitter sono arrivate smentite in merito. Insomma, sta diventando sempre più complesso "districarsi" nella vicenda. L'acquisizione verrà effettivamente portata a termine? Staremo a vedere: ne sapremo di più nelle prossime settimane.