Elon Musk ha acquistato il 9,2% di Twitter: naufraga l'idea di un suo social network?

Qualche giorno fa su web era iniziata a circolare la teoria secondo cui Elon Musk vorrebbe lanciare un social network proprietario, ma a quanto pare il progetto è già naufragato. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, infatti, il CEO di Tesla e SpaceX ora possiede il 9,2% di Twitter.

La notizia proviene direttamente da un documento presentato lo scorso 14 Marzo 2022 presso la SEC, in cui si legge che l’amministratore delegato del produttore di veicoli elettrici ora possiede una quota del 9,2% del social network. Da quando è emersa la notizia, il prezzo dei titoli Twitter è cresciuto del 25% nel pre-trading.

CNBC osserva che in base alla chiusura di venerdì, le azioni di Twitter acquistate da Elon Musk avevano un valore complessivo di 2,89 miliardi di Dollari, e sono classificate come una partecipazione passiva, sebbene l’analista di Wedbush Dan Ives non escluda che tale operazione porti ad “una sorta di acquisizione”.

Qualche giorno fa Musk aveva interrogato i suoi oltre 80 milioni di follower sulla libertà di parola e dell’importanza che ha in una democrazia funzionante. Nel sondaggio il 70,6% dei follower aveva risposto in maniera negativa, indicando che su Twitter non viene rispettata, contro il 29,6% di risposte affermative.