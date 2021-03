Elon Musk afferma che ha intenzione di arrivare su Marte prima del 2030

Ormai siamo abituati a certe dichiarazioni del buon Elon Musk che sogna, tra le tante cose, di sbarcare su Marte. Così, sul suo principale canale per le comunicazioni, Twitter, recentemente ha rimarcato il suo desiderio di sbarcare sul Pianeta Rosso, ma ha intenzione di farlo ben molto prima del 2030, l'anno in cui la NASA ha intenzione di farlo.

In un nuovo tweet, l'eccentrico miliardario ha promesso che "SpaceX sbarcherà arriverà su Marte ben prima del 2030". La vera sfida, sempre secondo Musk, sarà rendere la "Mars Base Alpha autosufficiente". SpaceX, la società spaziale privata dell'imprenditore statunitense, sta facendo grandi passi avanti per la realizzazione di Starship, il veicolo con cui verrà effettuata l'impresa.

Non solo Marte: prima di tutto, una volta che il mezzo spaziale sarà ufficialmente pronto, verrà effettuato un volo di prova verso la Luna; una data impostata per il 2023. In questo "piccolo" viaggio sarà presente anche il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che porterà con sé - stando alle ultime dichiarazioni - 8 persone in modo totalmente gratuito.

Dopo aver compiuto il giro del nostro satellite, il Pianeta Rosso sarà l'obiettivo della compagnia entro 4 anni. Quindi, teoricamente, SpaceX e la sua Starship dovrebbero vedere il suolo del "cugino della Terra" verso il 2027-2028... almeno è questo quello che Musk ha suggerito alla Convenzione Internazionale della Mars Society nell'ottobre dello scorso anno.

Riusciranno nell'impresa? Difficile da dire, poiché lo sviluppo della nave spaziale è ancora in corso.