Elon Musk afferma: Tesla sarebbe chiusa se i cinesi avessero ragione

Elon Musk non è certamente una persona che si tira indietro dinanzi a delle accuse, specialmente quando sono relative a una delle sue società. Un'altra conferma è arrivata in queste ore, vista la sua risposta a quanto emerso dalla Cina.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Reuters, l'atipico imprenditore ha commentato le indiscrezioni relative al fatto che il Governo cinese starebbe impedendo ai suoi dipendenti di guidare delle automobili Tesla. Il motivo? La Cina sembrerebbe ritenere che queste ultime possano potenzialmente rivelarsi un "problema per la sicurezza nazionale". In parole povere, si entra nel campo dello "spionaggio".

Musk ha dunque voluto ribadire il fatto che le auto di Tesla non sono state utilizzate per spiare i cinesi. Per rimarcare le sue affermazioni, l'atipico imprenditore ha dichiarato che l'azienda sarebbe stata chiusa se le accuse si fossero rivelate fondate. Ovviamente, le parole di Elon sembrano rappresentare un'esagerazione, ma la risposta da parte di Musk è stata netta e particolarmente chiara.

In ogni caso, i rapporti tra Stati Uniti d'America e Cina non sono esattamente idilliaci in questo periodo storico e le indiscrezioni di queste ultime ore non fanno altro che riportare alla luce i "dissapori" tra le due parti. Nonostante questo, i cinesi sembrano apprezzare molto la figura di Elon Musk.