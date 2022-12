Elon Musk ha allestito delle camere da letto per i dipendenti nella sede di Twitter

I dipendenti Twitter che nella giornata di ieri sono tornati nella sede centrale del social network hanno trovato una sorpresa. Il CEO Elon Musk infatti ha fatto montare delle camere da letto, che evidentemente sono state allestite nel weekend.

Secondo quanto riportato da Forbes, le camere da letto (definite “modeste”) sono dotate anche di giganteschi monitor da sala conferenze. In una delle stanze sarebbe presente anche una pianta.

Forbes ha anche avuto modo di condividere una fotografia di una delle camere da letto, in cui figurava una moquette arancione brillante, un comodino in legno ed un letto matrimoniale, con tanto di lampada da tavolo e due poltrone da ufficio.

Una fonte ha affermato che Musk e la dirigenza non hanno annunciato in via ufficiale la disponibilità delle camere da letto, ma in molti hanno definito questa scelta “un altro segno tacito di mancanza di rispetto”. Lo scorso mese Elon Musk aveva lanciato un ultimatum ai dipendenti di Twitter, a cui aveva chiesto di impegnarsi di più.

Non è chiaro quante camere da letto esistano. In una di queste è stata trovata della spazzatura nel cestino: evidentemente quindi qualcuno l’ha già utilizzata.

Musk a novembre si era detto disposto a dormire negli uffici aziendali “fino a quando l’azienda non sarà messa in sesto”.