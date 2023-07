Elon Musk ammette: crollo del 50% delle entrate pubblicitarie per Twitter

A non troppe ore di distanza dall'annuncio relativo al fatto che Twitter pagherà i Content Creator, arriva un altro annuncio non di poco conto relativamente al social network dei cinguettii. Infatti, nientemeno che il solito Elon Musk ha svelato che c'è stato un crollo del 50% per le entrate pubblicitarie di Twitter.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e PhoneArena, nonché come immancabilmente spiegato dallo stesso Elon Musk su Twitter nella giornata del 15 luglio 2023, è stato spiegato che l'azienda è ancora in un "flusso di cassa negativo". Secondo l'imprenditore, dunque, è bene concentrarsi totalmente sul tornare in positivo, prima di concedersi "il lusso di qualsiasi altra cosa".

Al netto del succitato crollo delle entrate pubblicitarie, Musk inserisce tra i fattori che non stanno consentendo al social network dei cinguettii di avere un "flusso di cassa positivo" la presenza di "un pesante carico di debiti". Insomma, di certo non si tratta di un periodo semplice per Twitter, come d'altronde è sotto gli occhi di tutti già da un po' di tempo.

L'ammissione relativa al fatto che anche in questa seconda metà del 2023 la piattaforma stia spendendo più soldi di quanti ne guadagna arriva, in ogni caso, in un periodo particolare, in cui la concorrenza si sta facendo sempre più importante. D'altronde, mentre Musk e soci tentano di costruire una solida base finanziaria per Twitter, dall'altra parte Mark Zuckerberg e compagnia stanno festeggiando il successo del nuovo social Threads.