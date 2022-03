Elon Musk ammette che c'è un uomo più ricco di lui, ecco chi

Il CEO di Tesla è diventato l’uomo più ricco del pianeta nel 2021, ma in un'intervista ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è "significativamente più ricco" di lui.

Mathias Döpfner, CEO di Axel Springer, gli ha chiesto: "Come ti senti, essendo, con un patrimonio netto di circa 260 miliardi di dollari, riconosciuto come la persona più ricca della Terra?". Musk ha risposto: "Penso che Putin sia significativamente più ricco di me".

Potrebbe forse essere questo il motivo per cui Elon ha sfidato a duello Putin, su Twitter? Il Presidente della Federazione Russa è cintura nera di judo, probabilmente vincerebbe lui questo scontro fumettistico.

Putin, ad oggi, guadagna ufficialmente 140.000 dollari l'anno e possiede un modesto appartamento a Mosca. Nel 2017, Bill Browder, amministratore delegato di Hermitage Capital Management, ha affermato tuttavia che il valore dei beni in possesso dell’ex KGB ammonta a 200 miliardi di dollari.

A Musk è stato poi chiesto se si preoccupa mai di perdere tutto, e si scopre che ci ha pensato molto. "Ci sono state molte volte in cui mi aspettavo di perdere tutto", ha detto. "Chi avvia un'azienda automobilistica e una compagnia aereospaziale che si aspetta che abbiano successo? Certamente non io. Avevo meno del dieci percento di possibilità di successo".

Ha anche affermato che SpaceX, agli albori della azienda, aveva fallito ben tre lanci. Coraggiosa è stata anche l’ultima rivelazione: una quarta partenza fallimentare avrebbe condannato l’invenzione di Elon Musk, poiché non aveva soldi per un quinto lancio.

Non si è risparmiato nemmeno nel palesare i retroscena della nascita di Tesla: ha cercato di raccogliere fondi, per la sua startup di macchine elettriche, presso i giganti automobilistici General Motors e Chrysler. Ha detto: “Si arrabbiavano anche solo per aver chiesto. Ma siamo stati comunque in grado di raccogliere abbastanza soldi per fare rumore".

Sull'invasione russa dell'Ucraina, Musk ha affermato che l'azione militare, fino a qualche giorno fa, era qualcosa di impensabile nel 2022. "È sorprendente vedere cose simili. Pensavo che ci fossimo di gran lunga allontanati da queste pratiche. È preoccupante. Riuscire a farla franca è un messaggio molto pericoloso: altri paesi potrebbero intendere che anche loro possono passarla liscia".