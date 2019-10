Elon Musk andrà a processo per le accuse di pedofilia al sub inglese

Il giudice di Los Angeles ha respinto la richiesta presentata dai legali di Elon Musk di archiviare la causa per diffamazione presentata dal sub inglese a seguito delle accuse mosse dal CEO di SpaceX sul proprio account ufficiale Twitter. Alla luce di tale decisione, il sudafricano andrà a processo contro Vernon Unsworth.

Per chi non avesse seguito la vicenda, lo scorso anno Musk ha accusato Unsworth di essere "un pedofilo" tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo.

Il tutto ha avuto inizio nel periodo in cui si discuteva delle tecnologie da mettere in campo per salvare la squadra di calcio thailandese intrappolata nella grotta. Musk, insieme ad alcuni suoi ingegneri aveva sviluppato un mini sottomarino da mandare in Thailandia, ma la proposta fu criticata da Unsworth che la definì una semplice trovata pubblicitaria. A seguito di tale uscita, Musk pubblicò il celebre tweet "pedo guy" salvo poi scusarsi per tornare, un mese dopo, sui suoi passi e rincarare la dose.

Secondo alcune rivelazioni emerse di recente, nei mesi successivi Musk avrebbe speso 50.000 Dollari per investigare sul sub. Ad inizio mese in una mail presentata dal proprio legale al giudice il sudafricano ha nuovamente ritrattato e si è auto definito "un idiota".

Lo scorso anno i legali dell'imprenditore avevano anche tentato di mediare con Unsworth, ma evidentemente i tentativi sono falliti.