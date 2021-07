Elon Musk andrà nello spazio con Virgin Galactic: già prenotato il biglietto!

Nella giornata di ieri, Richard Branson ha completato il primo volo spaziale a bordo dell'astronave di Virgin Galactic, ma a quanto pare la società è già pronta per il secondo lancio e si appresta ad avere un ospite d'eccezione: Elon Musk.

Secondo gli ultimi rapporti, il CEO di SpaceX e Tesla ha prenotato un biglietto per il prossimo volo spaziale di Virgin Galactic.

La notizia è stata confermata al Sunday Times dallo stesso Richard Branson in un'intervista dove ha affermato che il CEO di SpaceX e Tesla ha effettuato una prenotazione per un futuro volo spaziale. L'imprenditore ha osservato che "Elon è un amico e forse un giorno viaggerò su una delle sue navicelle".

Allo stato attuale non si sa quando Elon Musk salirà a bordo della navicella di Virgin Galactic, tanto meno quanto abbia speso. Le indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal però osservano che un posto per effettuare uno dei viaggi in questione costa 250mila Dollari, mentre la prenotazione 10mila Dollari.

Il prossimo 20 Luglio, anche Jeff Bezos andrà nello spazio a bordo di un razzo costruito dalla sua società Blue Origin. L'ex amministratore delegato di Amazon raggiungerà la linea di Kàrmàn, a 100 chilometri dal livello del mare, dopo di che atterrerà nel deserto del Texas occidentale con l'ausilio di un paracadute.