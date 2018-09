Elon Musk annuncerà un dispositivo Neuralink capace di collegare cervello e computer

Durante un'intervista, Elon Musk ha dichiarato che presto annuncerà una tecnologia Neuralink capace di rendere chiunque un "superumano" e potenzialmente immortale.

"Penso che avremo qualcosa di interessante da annunciare tra qualche mese ... è meglio di quanto chiunque pensi sia possibile", ha dichiarato il CEO di Tesla al "Joe Rogan Experience". "Scenario migliore, ci fondiamo in modo efficace con l'intelligenza artificiale".



Elon Musk, che è anche fondatore e CEO di Neuralink, afferma che la sua nuova tecnologia sarà in grado di combinare perfettamente gli esseri umani con i computer, permettendo dunque di entrare in simbiosi con l'intelligenza artificiale. "Permetterà di possedere, chiunque lo voglia, una conoscenza sovrumana", ha detto Musk. "Chiunque lo voglia".



Musk sostiene che, dal momento che siamo già praticamente sempre in interazione con i nostri telefoni, siamo già cyborg. Ma che non siamo così intelligenti come potremmo essere, perché le informazioni che possiamo ottenere dai nostri telefoni e la capacità di elaborazione dati all'interno del nostro cervello fanno parte di un processo che non è veloce come potrebbe in futuro essere. A questo punto l'intervistatore ha chiesto al CEO di Tesla quanto sarebbero diversi questi umani cyborg rispetto agli umani classici, ricevendo come risposta:

"Quanto sei più intelligente con un telefono o un computer o senza? Sei molto più intelligente, in realtà" ha detto Musk. "Puoi rispondere a qualsiasi domanda in un istante, puoi ricordare perfettamente. Il tuo telefono può ricordare perfettamente video e foto. Il tuo telefono è già un'estensione di te, sei già un cyborg. la maggior parte delle persone non si rende conto di come tu sia già un cyborg. E' solo che la tua velocità di elaborazione dati... è lenta, molto lenta, è come una minuscola goccia di flusso di informazioni tra il te stesso biologico e il te stesso digitale. Dobbiamo far diventare quella piccola goccia un fiume gigante, un enorme interfaccia a banda larga".



Continuando, Musk ha affermato che questo tipo di tecnologia potrebbe in ultima analisi permettere agli umani di creare un'istantanea di se stessi, rendendoli capaci di sopravvivere se i nostri corpi muoiono: "Se il te stesso biologico muore, puoi caricarlo in una nuova unità. Letteralmente".



Musk prosegue affermando che tutto ciò darebbe agli umani una ulteriore possibilità di contrastare l'intelligenza artificiale. "Lo scenario di fusione con l'IA è quello che sembra probabilmente il migliore. Se non puoi batterla, unisciti ad essa", conclude Musk.

Come conseguenza di queste dichiarazioni, le azioni di Tesla hanno registrato un picco positivo.