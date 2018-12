Elon Musk annuncia: 'nei tunnel possono passare 4000 veicoli ogni ora a 250 km/h'

Come vi abbiamo già spiegato in questa news, Elon Musk e la sua The Boring Company hanno inaugurato il tunnel sotterraneo di Los Angeles lo scorso 19 dicembre. Ebbene, il CEO di SpaceX sembra proprio essere convinto di questo progetto, visto che ritiene che in uno dei tunnel possano passare ben 4000 veicoli ogni ora a una velocità di 250 km/h.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi del Business Insider, Elon Musk ha affermato tramite il suo profilo ufficiale Twitter che "il prossimo passo per il tunnel di The Boring Company è dimostrare un'alta portata ad alta velocità. L’obiettivo è 4000 veicoli/ora a 250 Km/h". Insomma, il CEO dell'azienda sembra essere piuttosto convinto della bontà del suo progetto.

Non contento del primo tweet, Musk ha dichiarato quanto segue: "Una quantità di veicoli, come sulle normali strade, da piccole automobili a bus con molti posti. Si starà seduti e allacciati, per la sicurezza ad alta velocità. [...] Se tutti i veicoli fossero bus ad alta densità di sedili, sarebbe ammissibile una portata di 100.000 persone l'ora per corsia, ma è meglio offrire una quantità di veicoli e lasciare le persone decidere quale preferiscono".

Alcuni colleghi hanno avuto modo di testare il sistema di demo, che attualmente non va oltre i 35mph (circa 56 km/h) in termini di velocità. Durante il discorso tenuto nel corso dell'evento di inaugurazione del progetto di Los Angeles, Musk ha descritto i tunnel come "un sistema di metropolitana sotterraneo", che muove le auto a velocità molto più elevate rispetto ai limiti consentiti dal codice della strada. Tale sistema secondo lo stesso Musk potrebbe risolvere i problemi di congestione del traffico.