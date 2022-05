Elon Musk annuncia: SpaceX accetterà Doge come metodo di pagamento, il token schizza

L'amore di Elon Musk per Dogecoin non è cosa nuova e quando possibile il CEO di Tesla e SpaceX ha sempre pubblicamente manifestato di essere un fan della criptovaluta del cane. Ancora una volta, un suo tweet ha fatto schizzare il prezzo del token.

Questa volta, Elon Musk ha annunciato silenziosamente tramite Twitter che presto il merchandising di SpaceX potrà essere acquistato pagandolo in Doge. Non si tratta certo di una novità assoluta, dal momento che alla fine dello scorso anno Elon Musk aveva annunciato che Tesla consentirà gli acquisti in Dogecoin.

La reazione del mercato, anche in questo caso, è stata analoga a quella delle altre volte, e Dogecoin è attualmente l'unica criptovaluta in territorio positivo. A seguito dell'annuncio, infatti, il valore è arrivato a 0,08135 Dollari, il 4,61% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale comunque l'andamento è negativo ed ha perso il 3,38%.

In questo sabato segnaliamo anche che Bitcoin resta sotto i 30mila Dollari e viene scambiato a 28.847,34 Dollari, mentre Ethereum raggiunge quota 1.775,22 Dollari.

Qualche mese fa, era stata anche annunciata una missione che porterà DogeCoin sulla Luna con SpaceX. Insomma, la criptovaluta del cane è ancora centrale nelle strategia della compagnia spaziale privata, tra scherzi e provocazioni.