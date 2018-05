Elon Musk annuncia su Twitter: "aprirò una società di caramelle"

L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX continua a far parlare di se. Dopo aver annunciato, attraverso il proprio account ufficiale Twitter di essere al lavoro su un cyber drago, l'eccentrico imprenditore sudafricano ha rivelato il prossimo progetto su cui sta lavorando.

Al cyber drago, il lanciafiamme ed altro, infatti, si sta per aggiungere un'altra società.

Si tratta di una fabbrica di caramelle. L'annuncio, come vi mostriamo in calce, è arrivato su Twitter, attraverso un breve messaggio inviato la scorsa notte in cui Musk ha scritto che "sto per aprire una società di caramelle che sarà assolutamente fantastica".

Anche in questo caso, non sappiamo se si tratta di un tweet serio oppure ironico, in quanto come sempre i messaggi di Musk sono da prendere con le pinze, dal momento che in passato ha utilizzato il proprio profilo social per scherzare e far parlare di se.

La domanda che tutti si pongono è molto semplice: per quale motivo Musk, che è alle prese con non pochi problemi, dovrebbe aprire una fabbrica di caramelle? Sarà senza dubbio interessante capire che tipo di impatto potrà avere questa eventuale società sul mercato della pasticceria.

Siamo però sicuri che anche in questo caso le critiche non mancheranno: negli ultimi tempi infatti la rosa di detrattori di Musk è aumentata vertiginosamente, anche a causa della difficile situazione finanziaria che sta attraversando Tesla, nonostante l'ottima trimestrale annunciata ad inizio settimana.