Elon Musk annuncia: 'venduti 10.000 flaconi di fragranza Capelli bruciati'

Mentre non si conoscono ancora a livello definitivo le sorti dell'acquisizione di Twitter, Elon Musk ha pensato di lanciare quella che sembra essere una "frecciatina" al mondo dei profumi.

Come riportato da The Verge, nonché come spiegato dallo stesso Elon Musk su Twitter, il CEO di SpaceX questa volta sembra essere infatti riuscito nell'impresa di vendere 10.000 flaconi di fragranza Burnt Hair. Lo sappiamo: ormai le trovate dell'imprenditore non stupiscono più come un tempo, in quanto ci si aspetta di tutto da lui, ma questo strano prodotto "legato" a The Boring Company non sembra di certo essere passato inosservato.

Descritta come "L'essenza del desiderio ripugnante" ("The Essence of Repugnant Desire"), "Burnt Hair" significa letteralmente "Capelli bruciati". Il prezzo per l'Italia è fissato a 104,95 euro per flacone sul portale ufficiale di The Boring Company, mentre le prime spedizioni a quanto pare sono previste per il Q1 2023. Insomma, è chiaro che Musk ne abbia combinata un'altra delle sue.

Il CEO di SpaceX in precedenza aveva fissato in alto sul suo profilo Twitter la possibilità di acquistare la fragranza, facendo riferimento a quest'ultima come un "prodotto omnigender" e indicando la possibilità di pagare in Dogecoin. Inoltre, in un successivo tweet Musk ha affermato di non vedere l'ora che si diffonda sui media la notizia del fatto che sono stati venduti flaconi di fragranza Burnt Hair per un milione di dollari.