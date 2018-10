Elon Musk annuncia di voler creare un mecha e di essere appassionato di anime

Elon Musk continua a stupire, in positivo e in negativo, attraverso il suo account Twitter. Questa volta, l'imprenditore ha annunciato che "è ora di creare un mecha", aggiungendo di essere un appassionato di anime. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

L'instancabile CEO di SpaceX ha inizialmente postato un tweet in cui dichiara di amare l'anime Your Name, film scritto e diretto da Makoto Shinkai e uscito nel 2016. Oltre a questo, Musk nei commenti ha dichiarato di essere un fan anche di Principessa Mononoke, film d'animazione giapponese del 1997 diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli.

In seguito a queste sue positive "dichiarazioni nerd", il CEO di SpaceX ha annunciato con un altro tweet che è arrivato il momento di costruire un mecha. Per chi non lo sapesse, questi (chiamati anche mech) sono dei robot che spesso compaiono proprio negli anime e nei manga, come Gundam ed Evangelion.

Inutile dire che l'affermazione di Musk ha catturato l'attenzione e la curiosità degli appassionati, che non vedono l'ora di vedere cosa ha in mente l'imprenditore. Tuttavia, alcuni pensano che il CEO di SpaceX sia semplicemente ironico, ma conoscendo il personaggio potrebbe tranquillamente non esserlo. Altri invece l'hanno già implorato di non farlo, visto che spenderebbe molti soldi per una cosa futile, a loro dire. Insomma, staremo a vedere.