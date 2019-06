Elon Musk ha annunciato di aver cancellato l'account Twitter, su Twitter

"Ho appena cancellato il mio account Twitter", è questo il laconico messaggio che Elon Musk ha voluto lasciare agli utenti nove ore fa. La particolarità però è data dal fatto che l'imprenditore sudafricano ha dato l'annuncio direttamente sull'account che avrebbe eliminato, a cui ha cambiato il nome in DaddyDotCom.

Il profilo evidentemente resterà ancora attivo, e Musk incalzato dai colleghi di CNET che hanno chiesto chiarimenti sulla questione non ha risposto.

Non sappiamo se la scelta sia definitiva o meno, tanto meno le motivazioni che l'hanno spinto a prendere la drastica decisione, dal momento che il social network di microblogging è sempre stato uno dei principali metodi per interagire col pubblico e gli utenti.

Interessante anche notare come l'indirizzo Daddy.com, a cui reindirizza il nuovo nome di Musk, sia un sito per genitori che offre consigli ai padri. In molti hanno collegato il tutto alla festa del papà, che si è festeggiata ieri negli Stati Uniti.

A questo punto sarà curioso vedere quali saranno le future scelte di Musk, per cui Twitter negli ultimi tempi altro non è stato un problema. In molti ricorderanno la battaglia legale con la SEC, che gli è costata anche una multa da 40 milioni di Dollari per alcuni tweet su Tesla.