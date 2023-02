Elon Musk è apparso nel feed Twitter di tutti, anche di chi non lo segue

Elon Musk vanta su Twitter milioni di follower. Tuttavia, il suo account non è seguito da tutti ed in molti accedono ai suoi tweet attraverso le notizie che puntualmente vengono riportate dagli organi di stampa. Nella giornata di ieri però è successo qualcosa di strano.

Come notato da The Verge, infatti, più di una persona ha notato che nel tab “Per Te” di Twitter sono comparse più risposte di Musk del solito: alcuni redattori di The Verge ne hanno notate fino a cinque, e sul social network in molti hanno pubblicato segnalazioni analoghe. L’aspetto più strano è che ciò sarebbe accaduto anche ad alcuni account che nemmeno seguono il CEO del social network.

La notizia arriva a poche settimane dai rapporti secondo cui Elon Musk sarebbe preoccupato per il crollo delle impression dei suoi tweet. Nel weekend è emersa la notizia che il CEO di Twitter ha licenziato in tronco un dipendente secondo cui i suoi tweet sarebbero poco visti in quanto la sua popolarità sarebbe in calo da quando ha acquistato la piattaforma.

In giornata odierna inoltre è stato rilanciato il rumor che vuole Elon Musk pronto a presentare un’offerta per il Manchester United, superando l’offerta degli Emirati Arabi. Ovviamente però siamo nel campo delle speculazioni ed ancora non sono chiari i contorni.