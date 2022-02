Elon Musk ha appena annunciato una live sensazionale: mostrerà i progressi di Starship

Quando parla Elon Musk, la Terra trema. Che lo si voglia vedere come un complimento o meno, è lampante si tratti di un fatto più che assodato: Elon Musk ha deciso di tenere una conferenza stampa via web per mostrarci i sensazionali progressi attuali e futuri riguardo al progetto Starship.

La corsa allo spazio non è mai stata così accesa e, sebbene non esista una vera competizione o una "gara" nel senso stretto del termine, è chiaro che la società aerospaziale privata SpaceX sta guadagnando sempre più terreno sulla concorrenza, imponendosi come una realtà solida e con un futuro ancor più roseo dinanzi a sé.

Come sappiamo, il progetto più sensazionale su quale SpaceX sta lavorando al momento è la realizzazione di un veicolo spaziale completamente riutilizzabile, in cui tutti gli stadi possano tornare autonomamente sulla Terra. Questo progetto è conosciuto come Starship, la navicella di nuova generazione che rivoluzionerà i viaggi nello spazio profondo (leggasi direzione Luna e Marte).

Se ci avete seguito in questi anni saprete che Starship è in una fase già piuttosto avanzata del progetto: lo stadio superiore omonimo ha completato i suoi test di volo suborbitale, mentre le sezioni booster conosciute come Super Heavy sono prossime alla prima integrazione ufficiale con il resto del veicolo. Già in passato Starship è stata integrata completamente, mostrando all'umanità il razzo più alto e potente del mondo, ma fu solo una prova di resistenza meccanica, e niente prese effettivamente il lancio.

Dopo un periodo di apparente quiete ora Elon Musk torna alla carica, annunciando che giovedì 10 febbraio si terrà una live ufficiale in cui la società mostrerà i progressi fondamentali conseguiti e soprattutto ci mostrerà il futuro del progetto. C'è grande attesa di vedere il razzo di nuovo nella sua interezza, ma soprattutto di vedere come funzionerà la "torre acciuffa stadi" Mechazilla. Fin ad ora sono stati presentati solo render fan-made, ma ora potremmo assistere alla visione ufficiale di SpaceX.

Insomma, sarà un appuntamento che gli appassionati non vorranno perdersi. L'unico intoppo per noi italiani sarà l'orario un po' scomodo: la diretta inizierà alle ore 03:00 di giovedì 10 febbraio. Qui trovate il sito ufficiale SpaceX dove poterla seguire. Ne vedremo delle belle.