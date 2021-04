Elon Musk si è appena autodichiarato 'Imperatore di Marte'

Le gesta di Elon Musk hanno ormai conquistato il mondo del web ed è difficile non vedere il suo nome dappertutto. Bene, il CEO di SpaceX recentemente si è autodichiarato "Imperatore di Marte", sicuramente un titolo che non gli spetta di diritto... nonostante la sua voglia di colonizzare il Pianeta Rosso.

Il miliardario ha semplicemente aggiunto la frase "Imperator of Mars" alla sua biografia su Twitter, la pagina principale con cui Musk comunica con i suoi utenti. Ovviamente in una cosa il miliardario è un vero e proprio maestro: a far parlare di sé... e sembra proprio che pure in questo caso sembra esserci riuscito.

L'ambizione di raggiungere e conquistare Marte di Elon è ben conosciuta. Secondo il CEO di Tesla, infatti, un migliaio di umani potrebbero un giorno permetterci di stabilire un punto d'appoggio permanente su Marte (anche se, sempre secondo il miliardario, i primi coloni del pianeta moriranno, anche se in modo spettacolare).

L'imprenditore statunitense ha intenzione di raggiungere prima la Luna e poi il Pianeta Rosso nel prossimi futuro. In che modo? Ha intenzione di farlo grazie alla sua Starship, la nave spaziale futuristica che potrà trasportare fino a 100 esseri umani. Insomma, senza alcun dubbio il titolo "Imperatore di Marte" è un semplice scherzo, ma le ambizioni di Elon Musk, invece, sembrano essere ben veritiere.