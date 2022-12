Elon Musk: Apple ha ripristinato del tutto la pubblicità su Twitter

Sembra che l'incontro tra Elon Musk e Tim Cook abbia dato i suoi frutti. Infatti, il CEO di Twitter ha affermato che Apple ha deciso di ripristinare del tutto la pubblicità sul social network dei cinguettii.

L'annuncio, come riportato da Bloomberg e MacRumors, è arrivato nell'ambito di una conversazione Twitter Spaces della durata di due ore. Tra l'altro, proprio in quest'ultima Musk ha confermato che Apple rappresenta il più grande inserzionista di Twitter. Insomma, l'imprenditore è passato in pochi giorni dal muovere accuse alla società di Cupertino a una situazione di ben altro tipo.

Il tutto nel bel mezzo della fuga degli inserzionisti da Twitter, in un contesto in cui Musk, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe arrivato anche a offrire "generosi incentivi" per cercare di far tornare alcune importanti realtà a spendere in pubblicità sulla piattaforma. Adesso sembra che si siano "risolte" quantomeno le questioni relative ad Apple.

Nella giornata del 4 dicembre 2022 Musk ha pubblicato un tweet in cui si legge: "solamente una nota per ringraziare gli inserzionisti che stanno tornando su Twitter". Tuttavia, non è chiaro quante altre realtà abbiano preso questa decisione al momento.

In ogni caso, la vicenda dell'incontro con Tim Cook si è conclusa con un Musk che ha definito il tutto un fraintendimento, in quanto Apple non avrebbe in realtà mai avuto intenzione di rimuovere Twitter dall'App Store (queste erano le accuse di Musk).

Ma come ha fatto Cook a placare Musk? Secondo quanto riportato da Financial Times e 9to5Mac, alla domanda fatta a un ex veterano di Apple in merito a quali sono le doti del CEO dell'azienda in tal senso, quest'ultimo ha risposto di essere sicuro che Cook abbia "affascinato" Musk, ascoltando quest'ultimo e spiegando la sua prospettiva sulla questione. L'ex veterano ha infatti spiegato che Cook sarebbe solito risolvere i problemi in modo pacato, restando fuori da grandi controversie pubbliche (un modus operandi un po' diverso rispetto a quello di Musk).