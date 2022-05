Elon Musk contro Apple su Twitter: commissioni 10 volte troppo alte

Se seguite da lungo tempo il mondo tech, vi ricorderete sicuramente delle passate affermazioni di Elon Musk su Apple. In parole povere, da ormai parecchi anni l'imprenditore dichiara di non odiare Apple, ma le frecciatine non sono mai mancate.

Questa volta, stando anche a quanto riportato da MacRumors, nella serata italiana del 3 maggio 2022 Elon Musk ha pubblicato su Twitter un commento relativo alle commissioni trattenute da Apple per quel che concerne l'App Store, ovvero il negozio digitale delle app preinstallato sui dispositivi della società di Cupertino. Per intenderci, si fa ancora una volta riferimento alle ormai ben note commissioni del 30% dell'App Store.

C'è da dire che Tim Cook e soci hanno già da tempo ridotto le commissioni dell'App Store al 15% per alcuni developer, dunque le commissioni al 30% attualmente si applicano "solamente" agli sviluppatori che guadagnano più di un milione di dollari su base annuale tramite lo store digitale di Apple. In ogni caso, Musk ha lanciato una frecciatina non di poco conto, dato che secondo l'imprenditore le commissioni dell'App Store sarebbero "letteralmente 10 volte più alte di quanto dovrebbero essere".

Insomma, il CEO di SpaceX non le ha come al solito mandate a dire. In ogni caso, ricordiamo che di recente Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari.