Elon Musk si apre sui licenziamenti: 'Twitter aveva pochi mesi di vita'

Al netto della questione della fondazione di X.AI, che rappresenterebbe l'azienda di Musk relativa al mondo dell'intelligenza artificiale, l'imprenditore di recente ha fatto parlare di sé anche per via di un buon numero di dichiarazioni. In questo contesto, Musk si è un po' aperto relativamente agli ampi licenziamenti legati a Twitter.

A tal proposito, come riportato anche da The Economic Times, contestualmente all'ormai ben nota intervista concessa alla BBC (trasmessa mediante Twitter Spaces e alla fine diffusa online anche in via integrale, seppur sul canale YouTube della BBC ci siano solamente "spezzoni") il CEO è sceso nel dettaglio della situazione economica di Twitter.

Nel corso dell'intervista con James Clayton, durata circa un'ora e mezza e non passata di certo inosservata sul Web anche per via di quel "You just lied" ("Hai appena mentito") pronunciato da Musk verso Clayton, l'imprenditore ha infatti spiegato che attualmente l'azienda è "approssimativamente in pareggio". Musk ha indicato come dal suo punto di vista ci sia di mezzo anche la natura ciclica del mercato pubblicitario, affermando che un buon numero di inserzionisti starebbe tornando sulla piattaforma social e che in generale l'attività starebbe ora proseguendo bene.

La questione che ha fatto diventare maggiormente serio Musk è però quella relativa ai recenti licenziamenti relativi a Twitter. Per intenderci, lo stesso CEO ha confermato che si è passati da 8.000 dipendenti a circa 1.500 dipendenti. L'imprenditore ha spiegato che non è stato per nulla facile gestire il tutto, indicando che al suo arrivo la situazione di Twitter era tutt'altro che idilliaca.

Musk ha fatto riferimento a "3 miliardi di dollari di cash flow negativo", che secondo i suoi calcoli avrebbero garantito a Twitter quattro mesi di "vita". Insomma, il CEO di Twitter continua a ribadire che quanto accaduto è stato, perlomeno dal suo punto di vista, indispensabile per il proseguimento dell'attività. Per il resto, sì: si tratta della stessa intervista in cui Musk ha detto che il suo cane è il CEO di Twitter.