Elon Musk ospite ad Atreju: 'italiani, fate più figli'

Come noto, Elon Musk è stato ospite stamattina ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia a cui ha preso parte anche il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti. L’imprenditore sudafricano si è presentato con il figlio in braccio ed ha salutato i presenti in italiano.

Il suo discorso si è soffermato un aspetto che più volte ha rimarcato anche su Twitter. Elon Musk è tornato a parlare di demografia e natalità, il cui tasso è stato da lui definito “deprimente”. “Il mio primo suggerimento ai leader di governo e alle persone in generale sarebbe di assicurarsi di avere figli per creare la nuova generazione. Ogni incentivo utile ad avere la nuova generazione sarebbe lungimirante. È fondamentale, e non posso sottolinearlo abbastanza” ha affermato, in quanto secondo la sua visione “i paesi non possono dipendere dai flussi migratori per risolvere i loro problemi demografici”.

Musk ha rimarcato anche “l’importanza delle culture” ed ha osservato che fare figli è importante altrimenti nazioni come Giappone, Italia e Francia rischiano di sparire: “dobbiamo mantenere ragionevolmente l'identità culturale dei Paesi, o quei Paesi non esisteranno più” ha continuato.

Secondo Musk “l’Italia ha i confini, ma è fatta dagli italiani e dalle persone”. Sempre parlando del nostro paese, il proprietario di X ha definito “l’Italia un buon posto dove investire”, ma ha rimarcato ancora una volta che “dovete fare più figli. Forse mi ripeto, ha un tasso di natalità basso. Se un'azienda deve investire si domanda: ci saranno abbastanza persone che lavoreranno? Sono forse ripetitivo ma mi limito ai fatti”. Musk si è detto preoccupato per l’andamento della demografia in Italia, che secondo le sue previsioni coinciderà con un calo della forza lavoro.