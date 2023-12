Elon Musk ad Atreju parla dell'IA: 'grande rivoluzione ma anche rischio esistenziale'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Elon Musk è stato ospite ad Atreju dove ha parlato di natalità e di altri tempi. L’imprenditore sudafricano, proprietario di Tesla, SpaceX ed X, si è anche soffermato sull’intelligenza artificiale.

L’uomo più ricco del mondo ha definito l’intelligenza artificiale “la più grande rivoluzione dell’homo sapiens” e l’ha descritta come uno dei temi cruciali della nostra epoca, al pari della natalità. Tuttavia, ha comunque messo in guardia tutti ed ha affermato che “può essere un’arma a doppio taglio come Jeannie, e rappresenta un rischio esistenziale”.

Secondo Musk, nel futuro l’IA sarà in grado di fare tutto, ma poi si porrà il tema della coscienza: “porterà benessere, ma ci vuole controllo per assicurarsi che sia positivo”. Per il futuro, l’auspicio di Musk è che “l’IA sia impiegata in modo positivo in quanto insieme alla robotica insieme alla robotica, garantirà disponibilità di beni e servizi, se vuoi qualcosa potrai averlo. Ma, proprio come con Jeannie, bisogna fare attenzione a quello che si desidera e si chiede, dobbiamo esserne consapevoli”.

Breve excursus anche sull’ex Twitter che Elon Musk ha acquistato lo scorso anno. Musk ha anche parlato della fuga degli inserzionisti da X ed ha affermato che “gli inserzionisti stanno tornando su X. I pubblicitari fanno sempre così, si arrabbiano e poi si calmano e tornano”.