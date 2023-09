Anche Elon Musk attende iPhone 15: il cuoricino di Twitter si tinge a tema!

Ormai ci siamo: è tutto pronto per il keynote di presentazione dei nuovi iPhone 15, con un evento speciale a tinte color titanio, che suggerirebbero il nuovo materiale usato dagli smartphone della serie "Pro" di Cupertino. Per celebrare "Wonderlust", anche Twitter ha voluto fare la sua parte.

In queste ore, infatti, sulla piattaforma è apparsa una nuova animazione per l'apprezzamento dei like. Premendo sul bottone a forma di cuoricino, invece della storica animazione l'icona passera per le tinte dell'evento Apple prima di assumere la sua tradizionale colorazione, in una transizione a pallini molto divertente.

Non si tratta affatto di una novità per la piattaforma. Sono ormai anni che Twitter omaggia in questo modo l'evento di fine estate di Apple e anche quest'anno la tradizione si è rinnovata dopo essere partita già nel 2020.

Durante la conferenza, oltre ai nuovi e chiacchieratissimi iPhone 15, dovrebbero essere presentati anche i nuovi Apple Watch 9, ma si è molto parlato anche del primo refresh per Apple Watch Ultra. Insomma, quello del 12 settembre 2023 si preannuncia come un evento esplosivo e ricco di novità.

Nel frattempo, anche gli Apple Store si stanno preparando al lancio di iPhone 15, ma non sappiamo ancora quale sarà la strategia di vendita per i modelli precedenti dopo la presentazione.