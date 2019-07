Elon Musk attira investimenti: arrivano 120 milioni di Dollari per la Boring Company

Elon Musk è un magnete non solo per gli utenti, ma anche per gli investitori. Dopo quello ricevuto da Microsoft, quest'oggi la Boring Company del miliardario sudafricano ha annunciato di aver ottenuto 120 milioni di Dollari di nuovi finanziamenti.

Come svelato dalla stessa società, si tratta della prima tranche di finanziamenti esterni ad entrare nella compagnia specializzata nello sviluppo di tunnel sotterranei per le grandi città. L'investimento è frutto del fondo del venture capitalist Steve Jurvetson, che ha un posto nel consiglio d'amministrazione di Tesla e SpaceX.

I 120 milioni di Dollari sono stati raccolti vendendo azioni della Boring Company e, secondo un portavoce gli acquirenti sarebbero società come 8VC e Craft Ventures, Vy Capital dagli Emirati Arabi Uniti, Valor Capital e DFJ.

Grazie a questa nuova tranche, che si va ad aggiungere ai 112 milioni di Dollari investiti da Musk di tasca propria, la Boring Company dovrebbe riuscire a terminare il tunnel sotterraneo di Las Vegas entro il 2020, per poi concentrarsi su altre infrastrutture come l'Hyperloop che dovrebbe collegare lo stadio dei Los Angeles Dodger. Il CEO di SpaceX però in passato aveva anche parlato di un piano per rivoluzionare il trasporto urbano di Chicago, per ridurre il più possibile ingorghi ed emissioni.