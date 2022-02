Elon Musk attiva Starlink in Ucraina per la connessione a Internet satellitare

Nel recente passato sono scoppiate diverse polemiche su Elon Musk, ma queste ultime passano sicuramente in secondo piano rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina, dove la situazione è in continuo divenire e i tempi per agire sono ristretti. In questo contesto, Musk ha Starlink, uno strumento che potrebbe tornare molto utile al popolo ucraino.

Lo sa bene Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino dal 2019, che tramite Twitter ha chiesto al CEO di SpaceX di attivare il servizio di Internet satellitare in Ucraina, così da fornire alle persone una tecnologia in grado di andare oltre alla classica rete Internet del Paese. Questo per via del fatto che la Russia potrebbe presto cercare di prendere il controllo di quest'ultima, rendendola inaccessibile al popolo. Questa possibilità è tutt'altro che remota, visto quanto sta accadendo. Inoltre, capite bene che, in seguito a un accadimento di questo tipo, alcune zone si stanno già trovando senza una connessione a Internet.

In questo contesto, come riportato anche da Gizchina e Forbes, gli ucraini stanno cercando di prepararsi, puntando su soluzioni alternative per continuare nonostante tutto a comunicare. Giusto per fare qualche esempio, nei negozi digitali legati alle applicazioni la più scaricata è Signal, ovvero un servizio di messaggistica istantanea che mira alla privacy. Si fa poi riferimento a Maps.me, servizio di mappe che funziona anche offline, nonché a Bridgefy, app che sfrutta il Bluetooth per creare delle reti mesh e portare avanti le comunicazioni anche senza una connessione a Internet (i messaggi "rimbalzano" di smartphone in smartphone). Non mancano inoltre diverse soluzioni "walkie-talkie" e simili.

Insomma, capite bene che in questa situazione Starlink può rivelarsi uno strumento molto utile, se non essenziale, in quanto può consentire agli ucraini di slegarsi dalla classica rete per quel che concerne la connessione a Internet, evitando dunque il rischio di essere "tagliati fuori". Lo ha ben compreso anche Elon Musk, che sempre tramite Twitter ha risposto al vice primo ministro ucraino attivando Starlink in Ucraina. Il CEO di SpaceX ha affermato che sono in tragitto ulteriori unità.