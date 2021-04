Elon Musk si auto proclama 'Dogefather': schizza il prezzo di Dogecoin

Elon Musk colpisce ancora con il Dogecoin. L'amministratore delegato di Tesle e SpaceX, attraverso il proprio account ufficiale Twitter si è auto proclamato "Dogefather" ed ha lasciato intendere che potrebbe parlare della criptovaluta nel corso del Saturday Night Live che presenterà l'8 Maggio.

La reazione del mercato è stata, ovviamente, entusiasta e la criptovaluta del cane che nel corso degli ultimi giorni aveva riportato un incremento importante del valore salvo poi concludere il rally con una discesa, ha guadagnato l'11,91%. Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, viene scambiata a 0,2531 Dollari, con un incremento importante rispetto a 24 ore fa.

Elon Musk potrebbe quindi aver dato il via ad un nuovo rally della moneta? Secondo molti si, ma chiaramente bisognerà vedere cosa accadrà tra poco più di dieci giorni quando sarà al timone del SNL. Qualora il CEO di Tesla dovesse davvero discutere della criptovaluta, è facile intuire un nuovo forte rialzo.

In precedenza Elon Musk ha annunciato che porterà un Dogecoin sulla Luna tramite la sua società SpaceX, e l'ha anche definita la moneta del futuro.

Come sempre, però, consigliamo di andarci con i piedi di piombo con l'acquisto di criptovalute in quanto sono note per la loro volatilità e per i continui saliscendi.