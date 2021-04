Elon Musk si auto proclama 'imperatore di Marte', oltre che 'Technoking di Tesla'

Dopo essersi auto proclamato Technoking di Tesla, Elon Musk aggiunge un altro titolo alla sua biografia di Twitter. Il CEO di SpaceX, infatti, ha rivendicato il titolo di "Imperatore di Marte", ovviamente tramite tramite l'account presente sul social network di microblogging.

L'aspetto più interessante è che nelle ultime ore non sembrano esserci particolari sviluppi dal fronte del turismo spaziale. E' anche poco chiaro cosa intenda Musk per "imperatore", ed inutile dire che le teorie a riguardo sono tante.

Come osservato da molti, però, la nuova biografia potrebbe anche essere un riferimento al film del 2015 "Mad Max. Fury Road" con Charlize Theron.

Più semplicemente, invece, in molti affermano che con questa biografia l'imprenditore avrebbe semplicemente rimarcato i piani per colonizzare il pianeta rosso. Sono di qualche giorno fa infatti le dichiarazioni di Musk, che si è posto l'obiettivo di far sbarcare SpaceX su Marte ben prima del 2030. Lo scorso anno il CEO di SpaceX aveva parlato anche dei primi coloni di Marte, ipotizzando una fine gloriosa per loro.

Complessivamente, gli ultimi giorni sono stati movimentati per le società di Musk: Neuralink ha mostrato la scimmia che giocava a Pong con la mente, attraverso un video che ha immediatamente fatto il giro del mondo e scatenato l'entusiasmo di molti.