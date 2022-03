Elon Musk avverte l'Ucraina su Starlink: parabole a rischio tracciamento

Dopo i blocchi legati a Facebook e Twitter in Russia, torniamo ad approfondire la situazione relativa all'Ucraina. Infatti, Elon Musk ha affermato che gli ucraini devono prestare attenzione nell'utilizzare Starlink.

In particolare, come riportato anche da ArsTechnica e Gizchina, alcuni esperti hanno si sono detti preoccupati della situazione in Ucraina legata all'Internet satellitare, in quanto la Russia potrebbe riuscire a tracciare coloro che fanno uso delle parabole, come indicato anche dal Senior Researcher del Citizen Lab John Scott-Railton su Twitter. Si temono dunque attacchi informatici che potrebbero rendere inutilizzabile Starlink in Ucraina, nonché altre problematiche derivanti dal tracciamento. Risulta quindi importante mettere in guardia gli ucraini e fornire loro indicazioni in merito a come usare il servizio nel modo più sicuro possibile.

In questo contesto, Elon Musk ha pubblicato alcuni tweet per spiegare meglio la situazione. Stando alle parole del CEO di SpaceX, in alcune zone dell'Ucraina Starlink è attualmente l'unico metodo di comunicazione non russo, motivo per cui il rischio di tracciamento è elevato. Per quel che concerne le precauzioni che Musk ha citato, è stato consigliato agli ucraini di usare Starlink solamente nei momenti di reale bisogno, nonché di posizionare le antenne il più lontano possibile dalle persone. Inoltre, per evitare il contatto visivo, il CEO di SpaceX ha affermato che è bene cercare di "camuffare leggermente" le antenne.

Per il resto, Musk ha dichiarato di aver ridotto i consumi di Starlink in Ucraina via software, così che risulti possibile ottenere l'energia necessaria dall'accendisigari dell'auto, continuando a usare la parabola mentre il veicolo è in movimento. Il vice primo ministro Mykhailo Fedorov, che aveva chiesto in primo luogo Starlink a Musk, ha ringraziato il CEO di SpaceX per questa mossa. Per il resto, SpaceX sta ponendo un certo focus sul rendere più sicuri i suoi sistemi.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da Wccftech, Musk per il momento ha deciso di mantenere accessibili le fonti di notizie russe su Starlink. Infatti, in un tweet Elon ha affermato di aver ricevuto delle richieste in merito da parte di alcuni Governi (non dall'Ucraina), ma di ritenere che per il momento non sia la cosa giusta da fare.