Elon Musk batte Apple: arriva l'Airpower di Tesla, ma costa 300 Dollari

Il Natale movimentato di Elon Musk è arricchito anche da Tesla, che a sorpresa ha annunciato il lancio di in caricatore wireless simile all’AirPower cancellato da Apple, che ad un costo di 300 Dollari consente di caricare tre dispositivi in contemporanea.

Come si può vedere nell’immagine, il concept riprende a grandi linee quello dell’AirPower che non ha mai visto la luce a causa di problemi di progettazione. Tesla spiega che il design del tappetino Qi è ispirato al Cybetruck ed è dotato di un alloggiamento in alluminio con superficie in alcantara e supporto magnetico staccabile per inclinare i dispositivi.

“Ispirata al design angolare ed allo stile metallico di Cybertruck, la nostra piattaforma di ricarica wireless fornisce 15 W di potenza di ricarica rapida per dispositivo per un massimo di tre dispositivi da caricare contemporaneamente. Il suo design elegante è composto da un alloggiamento in alluminio, una superficie in alcantara premium e un supporto magnetico rimovibile che consente di appoggiare il caricabatterie in piano o inclinato. È inoltre dotato della tecnologia FreePower, che ricarica i tuoi dispositivi abilitati Qi come telefoni o auricolari posizionati ovunque sulla sua superficie senza un allineamento preciso” si legge nella descrizione.

La tecnologia FreePower è sviluppata da Aira ed è utilizzata anche in altri tappetini di ricarica wireless, come la Base Station Pro di Nomad.

L’acquisto può essere completato direttamente sul sito web di Tesla.