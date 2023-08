Elon Musk batte cassa: su X arrivano gli spot elettorali per USA 2024

Tra una follia e l’altra di Elon Musk, il social network X (ex Twitter) si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione. È stato infatti annunciato che la piattaforma di microblogging consentirà la pubblicazione di spot e messaggi elettorali in vista delle Elezioni Presidenziali in programma nel 2024 negli Stati Uniti.

Si tratta di un cambio radicale rispetto a quanto deciso dalla precedente gestione di Twitter, che aveva vietato questo tipo di propaganda dal 2019. Questa decisione però può essere anche vista come un modo per Musk e company di battere cassa ed incrementare gli annunci pubblicitari.

Proprio il miliardario sudafricano lo scorso gennaio aveva aperto ad “annunci basati sulla causa” come quelli che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica a votare. Su X però saranno pubblicati anche spot a sfondo elettorale, che potranno pubblicare i vari comitati elettorali.

X ha annunciato che rafforzerà le sue task force contro la “manipolazione dei contenuti” ed offrirà una maggiore trasparenza pubblicitaria. Saranno vietati gli spot che diffondo fake news o che mirano a scoraggiare la fiducia degli utenti verso i regolari processi elettorali.

Proprio qualche giorno fa, Donald Trump è tornato su X con il primo post dall'8 Gennaio 2021, qualche giorno dopo l'assalto a Capitol Hill.