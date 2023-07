Elon Musk blinda Twitter: c'è un limite di tweet che si possono leggere

In seguito alla vicenda dell'impossibilità di vedere i tweet senza login su Twitter, il social network dei cinguettii vede ora l'introduzione di un'altra limitazione ancora più stringente. Elon Musk ha infatti deciso che gli utenti potranno leggere solamente un certo numero di tweet al giorno.

Più precisamente, come annunciato nella giornata dell'1 luglio 2023 tramite un tweet di Musk, i profili verificati presenti sulla piattaforma possono ora prendere visione di un massimo di 6.000 tweet al giorno, mentre i comuni profili non verificati possono vedere fino a 600 post al giorno. Avete a disposizione un "nuovo account non verificato"? Il massimo di post che potrete vedere risulta pari a 300.

La novità ha chiaramente fatto il giro del mondo, raggiungendo in rapido tempo anche le pagine di Washington Post e New York Times. Ma quali motivazioni ha fornito Musk per annunciare una modifica di tale impatto? L'imprenditore ha spiegato che tutto ciò è stato pensato "per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema".

In un successivo tweet, l'imprenditore ha anche voluto far notare quanto il suo annuncio abbia fatto generare un numero record di visualizzazioni in poche ore. Il succitato tweet è infatti stato letto oltre 370 milioni di volte al momento in cui scriviamo.

Va anche detto che Musk ha successivamente affermato di voler incrementare i numeri dei tweet che gli utenti possono vedere rispettivamente a 10.000 (account verificati), 1.000 (profili non verificati) e 500 (nuovi account non verificati), ma chiaramente la questione di base non cambia e non sembrano essere in pochi coloro che non hanno preso bene la novità.

Nel frattempo, come riportato anche da The Verge, il social network "alternativo a Twitter" Bluesky ha dovuto mettere in pausa le nuove registrazioni. C'erano infatti dei problemi lato prestazioni dovuti secondo le fonti proprio all'elevato numero di utenti che stanno passando al nuovo social a partire da Twitter (sì, questo nonostante sia ancora necessario un invito per accedere a Bluesky).