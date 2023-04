Elon Musk sul calo della natalità italiano: 'l'Italia sta scomparendo!'

Nella giornata di ieri è arrivato il preoccupante rapporto sulla natalità in Italia, che mostra come il tasso sia al minimo storico a dispetto della mortalità che rimane elevata. La fotografia scattata dall’ISTAT parla di un paese sempre più vecchio ed in cui si fanno pochi figli.

Della questione si è parlato anche su Twitter, in un thread che ha coinvolto anche l’amministratore delegato Elon Musk.

Coloro che hanno seguito queste pagine ricorderanno sicuramente che proprio lo scorso anno in questo periodo Elon Musk aveva lanciato l’allarme sulla denatalità in Italia, esortando le autorità a prendere le misure del caso.

Alla discussione si era aggiunto anche il data analyst italiano Andrea Stroppa, il quale in un grafico aveva sottolineato come dal 1946 al 2019 le nascite in Italia abbiano registrato un crollo passando da 1,044 milioni a 435mila nuovi nati.

Ebbene, proprio lo stesso Stroppa qualche ora fa ha commentato su Twitter il rapporto, evidenziando che “la situazione sta peggiorando. Stiamo andando a tutta velocità verso il declino e il potenziale dimezzamento della popolazione italiana”.

A stretto giro di orologio è arrivata la risposta di Elon Musk, che senza mezzi termini ha affermato che “l’Italia sta scomparendo!”, una previsione che aveva lanciato già in precedenza.