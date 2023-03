Elon Musk, nuovo campanello d'allarme sull'IA: 'è pericolosa, potrei esserne responsabile'

Nel corso del Tesla Investor Day 2023 tenuto la scorsa notte, Elon Musk ha risposto anche ad una domanda di un investitore sull’intelligenza artificiale, un argomento su cui il CEO di SpaceX e Twitter si è sempre dimostrato piuttosto sensibile.

Anche in questo caso, Musk ha confessato le sue preoccupazioni sull’intelligenza artificiale e, sulla scia di quanto detto dal CEO di OpenAI Sam Altman, ha invitato le autorità di regolamentazione ed i Governi ad intervenire per fare in modo che la tecnologia venga utilizzata in modo improprio. “Sono un pò preoccupato per la questione IA” ha confessato l’imprenditore sudafricano, secondo cui “si tratta di qualcosa di cui dovremmo preoccuparci. Abbiamo bisogno di una sorta di autorità di regolamentazione, o qualcosa del genere che supervisioni lo sviluppo dell’IA e si assicuri che funzioni nell’interesse pubblico”.

Poco dopo però ha anche fatto mea culpa e nel sottolineare anche una volta che secondo lui si tratta di una tecnologia piuttosto pericolosa, ha spiegato che “temo di aver fatto qualcosa per accelerarla”. Il riferimento è chiaramente ad OpenAI che ha cofondato con l’attuale CEO Altman, ben prima del boom del recente mese.

Non si tratta della prima volta che Musk fa dichiarazioni di questo tipo sull’IA, ed in passato aveva osservato che potrebbe essere potenzialmente più pericolosa anche delle armi nucleari.