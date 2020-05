Elon Musk al capo della divisione IA di Facebook: 'Facebook fa schifo'

Dopo le pesanti critiche ricevute da parte di Jerome Pesenti di Facebook, non si è fatta attendere la controrisposta di Elon Musk. L'imprenditore, infatti, ha risposto direttamente a Pesenti attraverso il proprio account ufficiale Twitter, con un laconico "Facebook fa schifo".

A scatenare la reazione furiosa di Musk il tweet del capo della divisione intelligenza artificiale del social network di Mark Zuckerberg, il quale qualche giorno fa aveva affermato che "credo che molte persone che fanno parte della community che sta lavorando sull'IA farebbero bene a dirlo: Elon Musk non ha idea di cosa dice quando parla d'IA. Non esiste AGI e non siamo vicini all'intelligenza umana".

Il numero uno di Tesla e SpaceX, in una conferenza sull'IA tenuta con il capo di Alibaba si era mostrato molto cauto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale ed anche successivamente ha più volte espresso le proprie preoccupazioni a riguardo, in quanto convinto che alla lunga questa prenderà il sopravvento sull'umanità mettendo a rischio la sopravvivenza delle persone e sottomettendole. Anche di recente, il sudafricano ha affermato che "esiste una probabilità del 5-10% che l'IA diventi sicura", una dichiarazione che evidentemente è stata definita inappropriata da Pesenti che l'ha criticato duramente sul proprio account.

Il nuovo tweet susciterà sicuramente reazioni contrastanti da parte dei fan e detrattori di Musk, che è finito agli onori della cronaca perla scelta di disfarsi di tutte le sue ricchezze.